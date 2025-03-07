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سياسة

النواب يحيل 28 تقريرا إلى الحكومة الأسبوع المقبل، تعرف عليها

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الثلاثاء المقبل 28 تقريرًا إلى الحكومة.

 

إحالة تقارير من مجلس النواب إلى الحكومة 

وتتضمن الإحالات من مجلس النواب إلى الحكومة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء. 

 

النواب يوصي الحكومة بتنفيذ التوصيات

ويوصي مجلس النواب، الحكومة بضرورة تنفيذ ما ورد في هذه التقارير من توصيات.

وضمت قائمة التقارير المقرر إحالتها من مجلس النواب إلى الحكومة ما يلي:


 تأهيل وإصلاح فواصل الكوبرى الخاص بالسيارات أعلى قناطر أسيوط

1. العضو محمد حمدى دسوقي، بشأن إعادة تأهيل وإصلاح فواصل الكوبرى الخاص بالسيارات أعلى قناطر أسيوط الجديدة لربط مدينة أسيوط بكامل القرى والمراكز شرق نهر النيل- محافظة أسيوط.

2. العضو إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى على مساحة (1000) متر بطريق بنى إدريس- مدينة القوصية- محافظة أسيوط.

3. العضو محمد عبد الرحمن راضى، بشأن تحويل مدرسة محمود سامى البارودى الابتدائية إلى مدرسة يابانية والكائنة بشارع أبو القاسم - حى روض الفرج - محافظة القاهرة.

4. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن إدراج أعمال إنشاء مدرسة العالى للتعليم الأساسى بقرية العالى التابعة للوحدة المحلية بولين- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة ضمن خطة الهيئة لهذا العام.

5. العضو أحمد اسماعيل، بشأن إطلاق اسم الشهيد محمود المحرزى على إحدى مدارس إدارة السلام التعليمية- محافظة القاهرة.
 

6.  العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن إحلال وتجديد وتوسعة الكوبرى المقام أمام قرية البلابيش بحرى على ترعة الطارف بمركز دار السلام - محافظة سوهاج.

7. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة فرش المركز الطبي بأولاد إبراهيم حيث لا يوجد به أماكن انتظار للمترددين عليه بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط.

 

إحلال وتجديد مستشفى سيدى سالم بكفر الشيخ

8. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى سيدى سالم بمدينة سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ.

9. العضو أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مدرسة تمريض في مستشفى الوحدة الصحية بقرية الواسطي مركز الفتح - محافظة أسيوط.

 

إنشاء محرقة آمنة للتخلص من النفايات الطبية بالإسماعيلية 

10. العضو محمد طلبة، بشأن إنشاء محرقة آمنة للتخلص من النفايات الطبية للمستشفيات بمنطقة بعيدة عن التجمعات السكنية- محافظة الإسماعيلية.

11. العضو هناء سرور، بشأن سرعة تطوير ورفع كفاءة مبنى الغسيل الكلوي وإنشاء مركز للحروق بمستشفى شبين الكوم التعليمي- محافظة المنوفية.

12. العضو إبراهيم عويس، بشأن إحلال وتجديد مبنى وحدة إسعاف المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

13. العضو محمد سعد الصمودى، بشأن الموافقة على اعتماد وحدات طب الأسرة بقرى (الجزيرة الخضراء، فوه، قبريط، سنهور المدينة) مركز دسوق- محافظة كفر الشيخ.

 

توفير الاعتماد المالي اللازم لإنشاء مستشفى أبو المطامير العام

14. العضو خالد أبو خطيب، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإنشاء مستشفى أبو المطامير العام الجديد بمركز أبو المطامير- محافظة البحيرة.

15. العضو مرفت عبد العظيم، بشأن تجهيز مكان بديل لممارسة النشاط الثقافي بمدينة الفيوم بديلًا عن قصر ثقافة الفيوم- محافظة الفيوم.

16. العضو محمد الصمودى، بشأن تأهيل ترع (خليج برمبال، خليج القنى، منية المرشد الجديدة، الرشيدية الجديدة) بمركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.

17. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن عمل لوحة كهرباء بقرية ميت الخولى عبدالله على قطعة الأرض المخصصة من قبل المحافظة – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

18. العضو أحمد الشريف، بشأن وضع حلول عملية لمشكلات الصرف الصحى بحى العجمى – محافظة الإسكندرية.

19. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط- محافظة أسيوط.

20. العضو ميرفت عازر، بشأن استكمال كافة الحواجز الخرسانية على الطريق السريع (ميت غمر – المنصورة) – محافظة الدقهلية.

21. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن سرعة إدراج أعمال الصيانة والترميم لطريق (كفر الدوار/إسكندرية الزراعى) ضمن خطة العام الحالى.

22.   العضو السيد الخضر جوهر، بشأن رصف 700 م عند مدخل قرية بساط مدينة طلخا – محافظة الدقهلية.

23. العضو ريهام عبد النبى، بشأن فتح فصل للقسم العلمى بمعهد الكرنك بقرية كلح الكرنك بمركز ومدينة إدفو – محافظة أسوان.

 
24. العضو ريهام عبد النبى، بشأن توفير قطعة أرض بديلة بمنطقة مجمع المدارس بمدينة أسوان لإنشاء معهد أزهرى بحى الرضوان بطريق السادات- محافظة أسوان.

 

تعيين مترجم للغة الإشارة في كل المؤسسات والمستشفيات الحكومية

25. العضو ولاء عبد الفتاح، بشأن تعيين مترجم للغة الإشارة فى كل المؤسسات والمستشفيات الحكومية.

26. العضو هدى عبد الستار عمار، بشأن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى تضم كافة الحضانات والمراكز المختصة بتقديم الخدمات والجلسات لأولادنا من ذوى الاحتياجات الخاصة.

27. العضو محمد سعد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد أو صيانة معهد فوه للبنين الثانوى الأزهرى- مركز فوه- محافظة كفر الشيخ.

28.  العضو محمود نجيب مشعل، بشأن قبول التبرع لصالح الأزهر الشريف بمساحة (1200م) لإقامة معهد دينى أزهرى، حيث أن الأرض تابعة لمديرية الزراعة – محافظة دمياط.

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النواب مجلس النواب الحكومة لجنة الاقتراحات أسيوط

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