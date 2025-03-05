عربية النواب: مصر حصلت على توافق عربي ودولي بشأن خطة إعمار غزة

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، نجاح مصر في الحصول على توافق عربي وإقليمي ودولي حول رؤيتها بشأن إعادة إعمار غزة، والتي تمثل خطوة نحو تعزيز العمل العربي المشترك.

دور المجتمع الدولي في إعادة إعمار غزة

ودعت اللجنة العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي، بضرورة تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته تجاه دعم جهود مصر من أجل إعادة إعمار غزة وفق رؤية عادلة ومستدامة.

مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية

وقال النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة العربية بمجلس النواب إن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية بكل السبل، وستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لتحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تستهدف تحقيق الاستقرار والتنمية

ولفت إلى أن الرؤية المصرية لإعادة إعمار غزة لا تقتصر فقط على إعادة البناء، بل تشمل تقديم حلول استراتيجية تضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني.

جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية

وأوضح أن مصر منذ بداية الأزمات في غزة، لم تتأخر عن تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، سواء من خلال توجيه المساعدات الإنسانية العاجلة، أو العمل على تحقيق التهدئة بين الأطراف المتصارعة، أو تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية داخل القطاع.

كلمة الرئيس خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي، خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة، كشفت ضرورة التحرك العربي الجماعي لإعادة إعمار غزة، بحيث لا تظل هذه الجهود فردية أو مؤقتة، بل يجب أن تكون جزءًا من خطة متكاملة تتعاون فيها جميع الدول العربية لضمان توفير حياة كريمة للفلسطينيين، وعدم تركهم رهينة للظروف السياسية والأمنية المتغيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تتبنى رؤية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي إعادة بناء ما تم تدميره في غزة، من خلال توفير مساكن جديدة وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر تنفيذ مشاريع توفر فرص عمل وتسهم في تحسين مستوى المعيشة داخل القطاع، فضلا عن تعزيز الاستقرار السياسي عبر مواصلة جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، بما يضمن توحيد الصف الفلسطيني وعدم تكرار النزاعات الداخلية التي تؤثر على عملية الإعمار والتنمية.

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