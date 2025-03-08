تادرس الرومي، شهيد الإيمان الذي لم تنل منه النيران

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس تادرس الرومي.

قصة استشهاد القديس تادرس الرومي

سُطِّر فصل جديد من بطولات الشهداء، حيث قدّم القديس تادرس الرومي حياته قربانًا على مذبح الإيمان، رافضًا الخضوع لأوثان الإمبراطورين مكسيميانوس ودقلديانوس.

كان القديس من أهل أسطير، وعُرف بقوة إيمانه وثباته، مما أثار غضب الحكام الذين استدعوه ليواجه محنة الاختيار بين الإيمان أو الموت. حاولوا إغراءه بالمناصب والهدايا، لكنه لم يلتفت إلى مغريات الدنيا، فحكموا عليه بأبشع ألوان العذاب.

عُلِّق على الهنبازين، ومُزقت أوصاله، وأُحرق جسده، وجُلِد بالسياط، لكن قلبه ظل متقدًا بنور المسيح، يملؤه الصبر والثبات. لم يكن وحده في آلامه، فقد كانت السماء ترسل ملائكتها لتعزيه وتشدد عزيمته.

وأخيرًا، حين فشلت كل وسائل التعذيب في كسر إرادته، أُسدل الستار على حياته بقطع رأسه، ليكمل رحلته إلى المجد الأبدي، متوجًا بإكليل الشهادة، شاهدًا على أن الإيمان أقوى من السيف، وأن النفوس التي تسكنها النعمة لا تُرهَب بالنار ولا تُهزم بالعذاب.

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