ضبط عاطلين بحوزتهما 9 أسلحة نارية و3 كيلو حشيش و250 جرام شابو بالأقصر

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على شقيقين كونا تشكيلا عصابيا للإتجار بالمواد المخدرة.

أمن الأقصر يداهم وكر الكيف والسلاح

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط «م.اع» 32 عاما عاطل مقيم بناحية أرمنت الحيط بدائرة مركز شرطة أرمنت، و«ا.ا.ع» 41 عاما، عاطل مقيم بذات الناحية، ولهما معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهما كمية متنوعة من المخدرات والأسلحة والذخيرة.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث أرمنت من ضبط التشكيل العصابي وبحوزتهما 3 كيلو حشيش، 250 جرام شابو، بندقية آلية و8 فرد محلي، و60 طلقة مختلفة العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة العنصرين الإجراميين أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائهما، والمبلغ المالي حصيلة التجارة الآثمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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