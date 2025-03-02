ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري وكمية كبيرة من المخدرات بالأقصر

تمكنت مباحث مديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته سلاح ناري وكمية متنوعة من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

ضبط تاجر مخدرات بالبياضية في الأقصر

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط «ج.م.أ» 52 عاما، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر «البياضية» بناحية نجع الشيخ، بحوزته سلاح ناري وحشيش وأقراص مخدرة، وسبق اتهامه فى 4 قضايا مختلفة ما بين سلاح ومخدرات وآداب.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر «البياضة» في ضبط العاطل وبحوزته بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات و1.5 كليو حشيش، و400 قرص مخدر تامول، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المسجل خطر بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الاثمه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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