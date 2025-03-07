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حملات تفتيشية على محلات بيع الألعاب النارية والمفرقعات بالدقهلية (صور)

حملة تفتيشية على
حملة تفتيشية على المحلات للتفتيش عن الالعاب النارية، فيتو

 شنت رئاسة منية النصر في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالمرور اليومي على محلات بيع الألعاب النارية والمفرقعات للحد من تلك الظاهرة السلبية.


حملة مكبرة بمنية النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين 

 قاد الحملة  محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، حملة مكبرة للتفتيش على محلات بيع لعب الأطفال والمحلات الأخرى ذوات الصلة ببيع تلك المفرقعات التي تسبب الكثير من الأذى والضرر والتلوث السمعي للمواطنين عامة والمرضى وكبار السن والأطفال خاصة، في إطار توجيهات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

 

 رافق رئيس منية النصر  النائب أحمد عرفة نائب رئيس المركز وإيناس رشدي عبدالفتاح مدير إدارة تموين منية النصر ومفتشي التموين وإدارت البيئة ورخص المحلات والمتابعة والإشغالات، كما تم التنسيق مع  العميد مأمور مركز شرطة منية النصر،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المحلات التي تداول مثل هذه المنتجات.

استمرار وتكثيف الحملات بجميع قرى المركز

وأكد  رئيس المركز على إستمرار وتكثيف الحملات بجميع قرى المركز، وأهاب رئيس المركز أولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم شراء تلك المفرقعات واللعب بها في الشوارع والمنازل، وكذلك أصحاب المحلات لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

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