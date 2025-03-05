وزيرة البيئة تسلّم عقود تعيين المراقبين والباحثين البيئيين الجدد بالمحميات الطبيعية

سلّمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقود تعيين 93 من المراقبين والباحثين البيئيين الجدد للعمل بالمحميات الطبيعية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر. جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظّمتها الوزارة بالمركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة"، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة وقطاع حماية الطبيعة.

تعزيز الكوادر البيئية لحماية المحميات الطبيعية

خلال كلمتها، هنّأت وزيرة البيئة المعينين الجدد، متمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدة على الدور الحيوي الذي سيضطلعون به في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، كما أوضحت أن هذه التعيينات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الحماية البيئية، خاصة في جنوب سيناء، التي تتمتع بأهمية بيئية خاصة بفضل مواردها الطبيعية الفريدة التي تتطلب المتابعة والتدخل المستمر للحفاظ عليها.

وأضافت الوزيرة أن المراقبين والباحثين البيئيين الجدد سيعملون على مراقبة الموارد الطبيعية وتطبيق القوانين البيئية، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج البيئية.



اختيار الكفاءات من بين آلاف المتقدمين

وأشارت الوزيرة إلى أن عملية الاختيار تمت من خلال اختبارات تنافسية دقيقة، حيث تقدم 4967 متسابقًا لوظيفة مراقب بيئي و4588 متسابقًا لوظيفة باحث بيئي، وتم التقييم وفق معايير صارمة تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبعد اجتياز مراحل التقييم، تم اختيار 53 مراقبًا بيئيًا و40 باحثًا بيئيًا من أكفأ العناصر للانضمام إلى فريق العمل بالمحميات الطبيعية.

برامج تدريبية متخصصة للمعينين الجدد

من جانبه، صرّح الدكتور علي أبو سنة بأن الوزارة ستنظم برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لمدة أسبوعين للعاملين الجدد داخل المركز الثقافي التعليمي "بيت القاهرة"، يليه تدريب عملي داخل المحميات من خلال مشروعي "جرين شرم" و"الغردقة الخضراء".

كما أشار إلى أنه سيتم الاتفاق مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لتقديم تدريب متخصص للكوادر الجديدة، بهدف تعزيز مهاراتهم الميدانية وتأهيلهم بشكل احترافي للعمل في المحميات الطبيعية.

تفاصيل الوظائف والمؤهلات المطلوبة

وكان جهاز شؤون البيئة قد أعلن عن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي" و"مراقب بيئي" بالتعاقد في سبتمبر الماضي، حيث تم تحديد المؤهلات المطلوبة كالتالي:

الباحث البيئي: يشترط الحصول على بكالوريوس علوم، بكالوريوس طب بيطري، بكالوريوس زراعة، أو بكالوريوس نظم معلومات جغرافية.

المراقب البيئي: يشترط دبلوم متوسط أو فوق متوسط في المجالات التجارية، الصناعية، الزراعية، أو نظم إدارية.



فرصة لاكتساب الخبرات والمساهمة في حماية البيئة

أكدت وزيرة البيئة أن دعم الكوادر البيئية الشابة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، مشددةً على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة لاكتساب الخبرات العملية والمساهمة الفعالة في حماية الموارد الطبيعية، كما أوضحت أن الوزارة مستمرة في توفير برامج تدريبية متخصصة لضمان تأهيل العاملين الجدد وفق أحدث المعايير البيئية.

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