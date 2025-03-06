الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية: تواصل أعمال لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات

مصانع المخلفات بالدقهلية،
مصانع المخلفات بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات، لمتابعة سير العمل بالمصانع والوقوف على أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات (ايكارو) ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم مع المحافظة.

تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية، بإنشاء مصانع تدوير تستقبل 3500 طن

 

وأكد أن الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية، بإنشاء مصانع تدوير تستقبل 3500 طن شهريا من المخلفات البلدية، كما تجري أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشينر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية ودعم بنك الإعمار الأوروبي.

 

5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يوجد 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات معالجة وتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو، ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير  وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومتي المخلفات الصلبة والنظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة بناء الإنسان وتوفير بيئة صحية وآمنة له بجميع المحافظات.

 

لجنة التفتيش المفاجئ لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع المخلفات بسندوب

من جهته، أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه بالتنسيق مع مسئولي السلامة والصحة بالمحافظة، وبمشاركة المهندس ابراهيم النجار وكيل إدارة المخلفات، والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بوحده الإدارة المتكاملة، والأستاذ عبدالعزيز محمد مسئول الدعم الفني، حيث قامت لجنة التفتيش المفاجىء لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع المخلفات بسندوب، لبيان مدى التزامها وضمان حسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن والتأكد من مدى الالتزام ببنود العقد وانتظام أعمال التدوير والمعالجة لكافة مدخلات المصنع من المخلفات البلدية.

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