يوم ساخن في الدوري السعودي.. النصر يسعى لمصالحة جماهيره على حساب الشباب.. والهلال يتمسك بمطاردة العميد من بوابة بالفيحاء.. وأهلي جدة يصطدم بالخليج

الدوري السعودي، تقام اليوم 3 مواجهات مهمة وقوية ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث يلتقي فريق أهلي جدة أمام الخليج، ويلعب النصر أمام الشباب كما يلتقى الهلال ضد الفيحاء وذلك في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الخليج

ومن المقرر أن تقام مباراة أهلي جدة ضد الخليج، اليوم الجمعة الموافق 7/ 3/ 2025، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024- 2025.

وتنطلق مباراة أهلي جدة ضد الخليج في دوري روشن السعودي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والخليج

وتتولى شبكة قنوات "SSC" مسئولية نقل وبث مباراة أهلي جدة والخليج في دوري روشن السعودي للموسم الحالي.

ويسعى فريق أهلي جدة، لتحقيق نتيجة الفوز على حساب الخليج، وذلك من أجل مواصلة طريق الانتصارات على المستويين المحلي والقاري.

كما يريد لاعبو فريق أهلي جدة هزيمة الخليج من أجل تحسين مركز الفريق على مستوى دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الـ5 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة، ويسعى للفوز اليوم من أجل الدخول إلى المربع الذهبي وسط الكبار.

وفي المقابل، يتواجد الخليج في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

النصر يواجه الشباب الليلة

يستقبل فريق النصر نظيره الشباب مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في مواجهة ضمن الجولة الـ24 في الدوري السعودي.

ويسعى لاعبو النصر إلى مصالحة جماهيرهم بعد الخسارة في الجولة الماضية من دوري روشن أمام العروبة بثنائية مقابل هدف.

ويحتل النصر السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 39 نقطة.

موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

وتقام مباراة النصر والشباب، اليوم الجمعة 7 مارس 2025 على ملعب الأول بارك، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

وتنقل مباراة النصر والشباب مباشر، من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، وبالأخص على قناة SSC SPORT HD5.

الهلال يتحدى الفيحاء

يواجه فريق الهلال نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة، بالجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

موعد مباراة الهلال والفيحاء بالدوري السعودي

وتقام مباراة الهلال والفيحاء مساء اليوم الجمعة 7 مارس 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد الهلال في الدوري السعودي

وتمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، ويمكنك مشاهدة مباراة الفيحاء ضد الهلال عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

معلق مباراة الهلال ضد الفيحاء

أسندت شبكة قنوات SSC Sports مهمة التعليق على مباراة الهلال والفيحاء، إلى المعلق مشاري القرني.

ويدخل الهلال اللقاء بعد خسارته الأخيرة المحبطة أمام الأهلي في المملكة أرينا (2-3)، وذلك لمواصلة مطاردة الاتحاد على القمة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة، متخلفًا بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

في المقابل يحتل الفيحاء المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

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