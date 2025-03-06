الخميس 06 مارس 2025
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رياضة

الهلال السعودي يجتمع مع جيسوس بعد سلسلة النتائج السلبية

جيسيوس
جيسيوس

 اجتمعت إدارة نادي الهلال السعودي لمناقشة مصير المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، بعد سلسلة نتائج سلبية للفريق في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا. 

 

وخسر الهلال 2 من آخر 3 مباريات في الدوري السعودي، حيث تعرض للخسارة أمام الاتحاد بنتيجة (1-4) والأهلي بنتيجة (2-3)، بالإضافة إلى خسارته أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

 

مصير جيسوس مع الهلال 

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، عقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا لمناقشة تراجع مستويات الفريق، برئاسة فهد بن نافل، رئيس مجلس الإدارة، كما عقد اجتماعًا آخر مع جيسوس لمناقشة الأسباب وراء تراجع مستويات الفريق، مع التركيز على الحلول لتحسين أداء الفريق ولم يتم التطرق إلى إمكانية إقالته أو رحيله عن الزعيم.

 

يذكر أن جيسوس كان قد قاد الهلال إلى تحقيق ثنائية الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، ولكن نتائج الفريق تراجعت في الفترة الأخيرة.

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