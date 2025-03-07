الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل الشرنقة الحلقة الثامنة، الكشف عن مرض أحمد داود

أبطال الشرنقة، فيتو
أبطال الشرنقة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، كشفت أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة الثامنة أن إيساف أو حازم (أحمد داود) يعاني من اضطراب الهويه الانفصالي وهو ما يفسر مل ما حدث معه ويحدث هذا المرض نتيجة صدمة شديدة أو بسبب الإدمان.

وقابل حازم ( أحمد داود ) سلمى ( مريم الخشت ) في “السوبر ماركت” ومنحته عنوان منزلهم القديم، وأخبرته أنه يعيش واقع وليست أحلام وهمية، وأنه اختفى بعد وفاة نجلهم حمزة، وذهب لزيارة المدفن الخاص بابنه الراحل.

وفاجئته سلمى أنه بعد اختفائه بشهر اكتشفت أنها حامل وأنجبت منه ابنة تدعى حبيبة، وأنها بدأت تعلم مكانه عن طريق المقدم عمر ( علي الطيب ) الذي أخبرها بكل الحقائق عنه.

 وتنتهي الحلقة بزيارة دنيا (سارة أبي كنعان ) لمنزل حازم وسلمى، حيث وصلت بسبب بلاغ إيساف أو حازم لأنور بأن هناك سيارة تتبعه ومنحه كل بياناتها. 

أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة السابعة  

شهدت أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة السابعة ذهاب إيساف ( أحمد داود ) لمكان تواجد جلال العشري تاجر المخدرات ( رامي الطمباري) لإلهائه والتخلص منه وفي الوقت ذاته لإنقاذ حبيبته دنيا ( سارة أبي كنعان ) من رجال جلال.

وبعد عودة دنيا كشف لها إيساف عن أنه يحبها وأنه اكتشف أنها الوحيدة الباقية له وتبدو على ملامح أنور علامات الحزن والإحباط، ونجح أنور في إحضار جثة جلال أمام إيساف فيشعر بالسعادة.

 وعاد إيساف مرة أخرى للأحلام ورأى محسن مرجان مديره ( صبري فواز) و" حمزة “ ابنه الذي توفى وزوجته سلمى ( مريم الخشت )، وتنتهي الحلقة بسيارة تراقب إيساف ليكتشف انها سلمى وتقول له "إزيك يا حازم" فيشعر بالصدمة.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحداث مسلسل الشرنقة سارة ابي كنعان رمضان 2025 عمرو سمير عاطف مسلسل الشرنقة مسلسلات رمضان 2025 صبري فواز
ads

الأكثر قراءة

مش هقول بشكل مباشر، بيان من إيناس عز الدين عن زواج والدتها بخطيبها

على مسؤولية نجم الزمالك: بيراميدز عرض على زيزو 9 ملايين دولار ووالده وافق بشرط

انتهيت للتو من قراءة المقترح المصري، نص تعليق مبعوث ترامب على خطة إعمار غزة (فيديو)

الحكم محمد الصباحي يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد حسام ميدو

بفيديو عن أبو تريكة، الحضري يرد بشكل قوي على تصريحات أحمد شوبير

ترامب عن زيارته المرتقبة للسعودية: سأبرم اتفاقا بتريليون دولار هم الآن أصبحوا أكثر ثراء

حالة الطقس اليوم الجمعة، تحذير من سيول وأمطار رعدية بهذه المناطق

كنت محتاج فلوس ضروري، اعترافات مثيرة للمتهم بتهشيم واجهة بنك شهير بالدقي

منوعات

المزيد

عثروا عليها في أستراليا، اكتشاف أقدم حفرة نيزكية في العالم

بسبب الخلاف على ترقية، موظفة تسمم زميلتها

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

انتحار حالة جديدة في مسلسل أثينا بالحلقة 6 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء الرزق بالذرية في اليوم السابع من رمضان 2025

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

المزيد
الجريدة الرسمية