مسلسل الشرنقة الحلقة الثامنة، الكشف عن مرض أحمد داود

مسلسلات رمضان 2025، كشفت أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة الثامنة أن إيساف أو حازم (أحمد داود) يعاني من اضطراب الهويه الانفصالي وهو ما يفسر مل ما حدث معه ويحدث هذا المرض نتيجة صدمة شديدة أو بسبب الإدمان.

وقابل حازم ( أحمد داود ) سلمى ( مريم الخشت ) في “السوبر ماركت” ومنحته عنوان منزلهم القديم، وأخبرته أنه يعيش واقع وليست أحلام وهمية، وأنه اختفى بعد وفاة نجلهم حمزة، وذهب لزيارة المدفن الخاص بابنه الراحل.

وفاجئته سلمى أنه بعد اختفائه بشهر اكتشفت أنها حامل وأنجبت منه ابنة تدعى حبيبة، وأنها بدأت تعلم مكانه عن طريق المقدم عمر ( علي الطيب ) الذي أخبرها بكل الحقائق عنه.

وتنتهي الحلقة بزيارة دنيا (سارة أبي كنعان ) لمنزل حازم وسلمى، حيث وصلت بسبب بلاغ إيساف أو حازم لأنور بأن هناك سيارة تتبعه ومنحه كل بياناتها.

أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة السابعة

شهدت أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة السابعة ذهاب إيساف ( أحمد داود ) لمكان تواجد جلال العشري تاجر المخدرات ( رامي الطمباري) لإلهائه والتخلص منه وفي الوقت ذاته لإنقاذ حبيبته دنيا ( سارة أبي كنعان ) من رجال جلال.

وبعد عودة دنيا كشف لها إيساف عن أنه يحبها وأنه اكتشف أنها الوحيدة الباقية له وتبدو على ملامح أنور علامات الحزن والإحباط، ونجح أنور في إحضار جثة جلال أمام إيساف فيشعر بالسعادة.

وعاد إيساف مرة أخرى للأحلام ورأى محسن مرجان مديره ( صبري فواز) و" حمزة “ ابنه الذي توفى وزوجته سلمى ( مريم الخشت )، وتنتهي الحلقة بسيارة تراقب إيساف ليكتشف انها سلمى وتقول له "إزيك يا حازم" فيشعر بالصدمة.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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