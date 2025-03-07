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رياضة

أياكس يخسر من آينتراخت فرانكفورت 2-1 في الدوري الأوروبي

فرانفكورت وأياكس،
فرانفكورت وأياكس، فيتو

خسر فريق أياكس الهولندي أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

افتتح بريان بروبي التسجيل لفريق أياكس في الدقيقة الثانية، فيما تعادل آينتراخت فرانكفورت عن طريق هوجو لارسون في الدقيقة 27، وسجل إلياس السخيري هدف الفوز لفريق فرانكفورت في الدقيقة 70. 

 

ألكمار يفوز على توتنهام 0/1 في ذهاب ثمن النهائي الدوري الأوروبي 

وفاز فريق ألكمار الهولندي على نظيره توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد "أفاس" ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

 

جاء هدف ألكمار عن طريق لوكاس بيرجفال لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18.

تشكيل توتنهام ضد ألكمار 

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تشكيل ألكمار ضد توتنهام

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تأهل توتنهام الإنجليزي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتأهّل فريق توتنهام مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعد فوزه على فريق إيلفسبورج السويدي بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

تأهل الكمار الهولندي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتأهل ألكمار إلى  ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد خوضه مباريات الملحق، حيث كان قد احتل مركزًا بين المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين في مرحلة الدوري.

وفي الملحق، التقى ألكمار مع جالطة سراي التركي، حيث فاز في مباراة الذهاب 4-1 على أرضه، وتعادل في الإياب 2-2 في تركيا، ليحقق التأهل إلى دور الـ16 بمجموع المباراتين 6-3.

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الدورى الأوروبي يوروبا ليج آينتراخت فرانكفورت آياكس الهولندي توتنهام

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