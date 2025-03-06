انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية بمكتبة دمنهور الأحد

تشهد مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة انطلاق ليالي رمضان الثقافية وذلك مساء يوم الأحد القادم، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ذلك في إطار إقامة الأمسيات الرمضانية سنويًا بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

ورش فنية ومحاضرات دينية وروحانيات رمضانية



حيث تستمر الفعاليات لمدة خمسة أيام بمقر المكتبة بمحافظة البحيرة، وتتضمن الأمسيات العديد من الفعاليات المميزة، حيث تقام ورش فنية ومحاضرات دينية وروحانيات رمضانية من المقرر إقامتها بمبني المؤتمرات بالمكتبة.

فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية



وفي السياق ذاته سيقام يوميا حفلات فنية علي المسرح الروماني بالمكتبة بدمنهور ، ويشارك هذا العام فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، كورال أطفال قصر ثقافة الطفل، فرقة أوبرا عربي للكبار، فرقة قادر بشكل مختلف، فرقة البحيرة للموسيقى العربية.

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