توزيع 25 ألف كرتونة مواد غذائية ولحوم على القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ضمن جولتها الميدانية اليوم بمركز ومدينة أبو المطامير، المساعدات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبو المطامير ضمن فعاليات "قطار الخير"، والتى تهدف إلى مد يد العون للأسر المستحقة عبر توفير المواد الغذائية الأساسية واللحوم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية بالمحافظة.

المساعدات أكثر من 25,000 كرتونة تحتوي على مواد غذائية

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، والأستاذ عبد الخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، وتشمل المساعدات أكثر من 25,000 كرتونة تحتوي على مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجًا، و1000 بون مواد غذائية بقيمة 300 جنيه لكل بون لضمان توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

المساعدات الغذائية والإنسانية للأسر الأكثر احتياجًا

وأشادت محافظ البحيرة بالدور الرائد لمجموعة شركات "إيجاست" للحاصلات الزراعية في المسؤولية المجتمعية، حيث شاركت الشركة بفعالية في مبادرة "قطار الخير" عبر تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال قافلة خيرية تبرع من جمعية الحاج سعد الشامة الخيرية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مما يُعزز روح التكافل الاجتماعي ويُجسد دور القطاع الخاص في دعم المجتمع.

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