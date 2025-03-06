أخبار مصر اليوم: الحكومة تقرر تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم ببورسعيد.. طوارئ بالمواني وقناة السويس بسبب حالة الطقس.. حقيقة حظر قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس “IPS”

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني ومسؤولين آخرين. أكد مدبولي اهتمام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

ووجّه بمتابعة الدراسات التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية لبدء طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، معربًا عن تطلع الحكومة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة "الكارت الموحد" لصرف الدعم التمويني. تهدف المنظومة إلى توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، لضمان توجيه الدعم للمستحقين وتعزيز الشمول المالي.

بدأ تنفيذ المنظومة في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وتم تشغيل نحو 42 ألف صاحب بطاقة بالكارت الموحد حتى مارس 2025. تمت الموافقة على انطلاق المرحلة الثانية لتفعيل المنظومة في بورسعيد بوجه عام، مع التخطيط لتطبيقها في محافظات أخرى مستقبلًا.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 10، الصادر في 6 مارس 2025، ثلاثة قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. تضمنت القرارات اعتبار مشروع تطوير ميدان القبة بحي حدائق القبة في القاهرة من أعمال المنفعة العامة، ونزع ملكية قطعة أرض في كفر الشيخ لإنشاء محور الزهيري وربطه برافد الطريق الدولي، ونزع ملكية عقار تشغله مدرسة المعارف الإعدادية في منوف بمحافظة المنوفية.

تهدف هذه القرارات إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات التعليمية في المناطق المذكورة.

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

وشدد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري على كافة المواني والهيئات التابعة للنقل البحري بسرعة التنسيق مع كافة الخطوط الملاحية ومالكي السفن للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراءات الحصول على خدمات جلسات الغسيل الكلوي ضمن المنظومة المميكنة الجديدة (نفرو مصر) بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى وتيسير إجراءات الحصول على جلسة الغسيل الكلوي، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجراءات الحصول على جلسات الغسيل الكلوي بالمنظومة الجديدة تبدأ من قيام المريض بالاتصال على الخط الساخن (0225873050) بالمجان وعلى مدار الـ 24 ساعة، لحجز موعد الجلسة وتوجيه المريض إلى مركز الغسيل الكلوي المتاح بالقرب من موقعه الجغرافي سواء حكومي أو خاص أو جمعية أهلية، وتسجيل جدولة جلسات المريض على المنظومة وتعريفه بأيام ومواعيد الجلسات.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية "IPS".



وأوضح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن شروط القبول بهذه المدارس معلنة منذ اليوم الأول لفتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للمدارس من خلال الرابط التــالــي

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