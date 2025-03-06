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أخبار مصر

طوارئ بالمواني وقناة السويس بسبب حالة الطقس

مواني، فيتو
مواني، فيتو
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أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذى يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

إجراءات طوارئ بالمواني البحرية

وشدد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري على كافة المواني والهيئات التابعة للنقل البحرى بسرعة التنسيق مع كافة الخطوط الملاحية ومالكي السفن للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد إسماعيل أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأى ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

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الخطوط الملاحية الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية الملاحة البحرية اللواء رضا إسماعيل

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