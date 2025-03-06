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عثروا عليها في أستراليا، اكتشاف أقدم حفرة نيزكية في العالم

اكتشاف أقدم حفرة
اكتشاف أقدم حفرة نيزكية في العالم

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس،  أن فريق من  العلماء في أستراليا  اكتشفوا أقدم حفرة معروفة في العالم ناجمة عن اصطدام  نيزك بالأرض، في حدث قد يغيّر فهم أصول الحياة والأرض، وفق دراسة نُشرت نتائجها الخميس.

 اكتشاف أقدم حفرة نيزكية في العالم

وذكر العلماء  بجامعة كيرتن في تقرير إن الحفرة التي اكتُشفت في منطقة نائية شمال غرب أستراليا "تدفع إلى التشكيك بشدة بافتراضات سابقة حول التاريخ القديم لكوكبنا".

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وفحص الفريق الأسترالي طبقات من  الصخور وعثر على أدلة على اصطدام نيزكي كبير قبل 3,5 مليارات سنة.

وأوضح الباحث تيم جونسون المشارك في إعداد الدراسة، أنه "قبل اكتشافنا، كان عمر حفرة الارتطام الأقدم 2,2 مليار سنة، لذا فإن (الاكتشاف الأسترالي يكشف) أقدم حفرة معروفة عُثر عليها على الأرض على الإطلاق".

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حفرة نيزكية نيزك أستراليا

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