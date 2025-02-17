التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أنه لا توجد شبهة جنائية حول مصرع عامل أثناء سقوط الأسانسير أثناء إجراء عملية الصيانة الدورية.

وقال مالك العقار إنه أثناء قيام العامل بإصلاح الاسانسير وعمل الصيانة اللازمة له حدث خلل ولم يستطيعوا السيطرة على الاسانسير ليسقط أرضا وبه العامل.

وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أسانسير على عامل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص وتبين العثور على جثة عامل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن العامل أثناء إجراء عملية الصيانة داخل بئر الأسانسير سقط عليه الأسانسير، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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