حسني عبد ربه: استاد النادي الأهلي فخر وإنجاز كبير وحسن شحاتة وراء تغيير مركزي

أشاد حسني عبد ربه، قائد النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، بمشروع استاد النادي الأهلي الجديد، واعتبره إنجازا كبيرا للرياضة المصرية، ومؤشرا على تطور البنية التحتية في كرة القدم بمصر.

تصريحات حسني عبد ربه في بودكاست القلعة الحمراء مع سيد عبد الحفيظ

وقال حسني عبد ربه في تصريحات عبر بودكاست "القلعة الحمراء" مع سيد عبد الحفيظ: مشروع استاد الأهلي يجعلنا جميعا نشعر بالفخر، عندما نشاهد الملاعب الأوروبية كنا نحلم بامتلاك منشآت رياضية حديثة مثلها، واليوم أصبح لدينا مشروع بهذا الحجم، وهذا تطور يجب أن نفتخر به كمصريين.

وعن تجربته الكروية، كشف عبد ربه عن الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه والده في دعمه، قائلا: "لا يوجد لاعب يصل إلى هدفه دون المرور بمواقف صعبة، ووالدي تعب معي كثيرا حتى أصل لما وصلت إليه".

حسن شحاتة وراء تغيير مركزه

كما تحدث عن كواليس انضمامه للمنتخب الوطني، موضحا أن مدرب المنتخب الأسبق حسن شحاتة كان سببا رئيسيا في تغيير مركزه داخل الملعب، وقال: "عندما كان يجري المنتخب اختبارات للناشئين، لم يقع الاختيار علي بسبب قصر قامتي، لكن عندما واجه منتخب الناشئين فريقنا في مباراة ودية، أعدت لفت نظر حسن شحاتة، فانضممت بعدها مباشرة للمنتخب، ومنذ اليوم الأول طلب مني اللعب في وسط الملعب بدلا من مركزي السابق كلاعب ليبرو".

وأشاد عبد ربه بطريقة تعامل حسن شحاتة مع اللاعبين، مشيرًا إلى أنها كانت سببًا رئيسيًا في نجاح المنتخب خلال تلك الفترة، وقال: "حسن شحاتة لم يكن مجرد مدرب، بل كان يتعامل معنا كأب، هذه الطريقة تجعلك تستمتع وتقدم أفضل ما لديك، وقد تأثرت بها عندما عملت كمدير للكرة في الإسماعيلي".

التعادل مع زامبيا وراء ضياع حلم المونديال

أما عن ذكرياته مع منتخب مصر، فقد تطرق عبد ربه إلى تصفيات كأس العالم 2010، مؤكدًا أن التعادل مع زامبيا في القاهرة كان أحد أسباب فشل الفراعنة في الوصول للمونديال، وقال: “مباراة زامبيا كانت تمثل لي حالة خاصة، كنا نلعب تحت ضغط كبير وصائمين، ومع ذلك نجحنا في التقدم هناك، لكن في النهاية لم نتمكن من التأهل، وأرى أن التعادل في القاهرة كان السبب الرئيسي في ضياع الحلم”.

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