ندوة في جامعة الأقصر حول "الاستخدام الآمن للإنترنت"

دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر ندوة توعوية بعنوان "الاستخدام الآمن للإنترنت ومخاطر الدارك ويب"، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، وجهودها في نشر الوعي التكنولوجي وتعزيز الثقافة الرقمية بين طلاب المدارس.

ندوات التثقيف الرقمي

عقدت الندوة بمدرسة الفتاتيح الابتدائية بإدارة الطود التعليمية، بإشراف الدكتورة هناء حامد، مدير عام خدمة المجتمع، وتحدث في الندوة المهندس ياسر خضري، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة، بحضور كل من الطاهر عبد الحميد، مدير إدارة التربية والتعليم بالطود، وأماني عبد الصبور، مديرة المدرسة، ورومانى أيوب، الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، إلى جانب مشاركة 41 طالبًا وطالبة.

تأتي هذه الندوة ضمن المرحلة الثانية من سلسلة ندوات التثقيف الرقمي التي تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإنترنت، حيث انطلقت أولى الفعاليات بمدرسة نجع أبو عنان الابتدائية تحت عنوان "الاستخدام الآمن للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي".

وتسعى الجامعة، من خلال هذه الندوات، إلى حماية الطلاب من مخاطر الإنترنت المظلم (Dark Web) والحد من التأثيرات السلبية لاستخدام الإنترنت بشكل خاطئ، نظرًا لانعكاسها المباشر على النشء والأسرة والمجتمع. كما تُبرز أهمية توعية الطلاب بمخاطر الإدمان الإلكتروني، المراهنات الإلكترونية، والمحتوى غير الآمن عبر الإنترنت.

استعرض المهندس ياسر خضري خلال الندوة مفهوم الإنترنت وأنواعه، حيث شرح الفرق بين الطبقات الثلاث ، السطحية (Surface Web)، والعميقة (Deep Web)، والمظلمة (Dark Web)، مع التركيز على مخاطر الأخيرة، والأضرار الصحية لاستخدام الإنترنت المفرط، ومخاطر منصات التواصل الاجتماعي، وآليات الحماية منها.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب عبر الحوار المباشر والمناقشات، كما تم عرض صور توضيحية حول المخاطر الإلكترونية. وفي ختام الفعالية، أعرب الحاضرون عن تقديرهم لجهود جامعة الأقصر في دعم الأنشطة التوعوية التي تُسهم في تعزيز وعي الطلاب بالتحديات الرقمية المعاصرة.

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