محافظ دمياط يلتقي مع مدير عام فرع الثقافة الجديد ويناقشان عددا من ملفات العمل

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع نجوى كيوان بعد صدور قرار لها بتسيير أعمال مدير عام هيئة الثقافة، حيث هنأها " محافظ دمياط " بمناسبة توليها مهام عملها الجديد معربًا عن خالص امنياته لها بالتوفيق والسداد

المحافظ ناقش عدد من ملفات عمل فرع الهيئة بدمياط

وناقش " محافظ دمياط " خلال اللقاء عدد من ملفات عمل فرع الهيئة بدمياط، و استعرض محاور الخطة التى تم وضعها بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الثقافة، من خلال الحلول التي تم وضعها لتطوير قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة، وتشغيله واستعادة دوره التنويرى والثقافى، حيث وجه ببدء العمل فى ضوء تلك الخطة.

محافظ دمياط يلتقي بمديرة هيئة الثقافة ويناقش عدد من الموضوعات الهامة

وعلى جانب آخر، ناقش " المحافظ " الموقف الحالى لقصر ثقافة مدينة دمياط، والحلول المقترحة، لاستكماله وتشغيله، وعليه وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بدراسة تلك الحلول وتحديد الأنسب منها، وبحث أيضًا الموقف الخاص بقصر ثقافة مدينة فارسكور، وآلية استكمال كافة اشتراطات الحماية المدنية لاستضافة المسرحيات خلال الشهر المقبل.

" الشهابى " يؤكد تحقيق طفرة بمنظومة العمل وضرورة بذل أقصى الجهود لتعزيز أنشطة الفرع

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " تحقيق طفرة بمنظومة العمل وضرورة بذل أقصى الجهود لتعزيز أنشطة الفرع، وإطلاق مبادرات ثقافية تستهدف الفئات المختلفة ورفع الوعى بالقضايا المختلفة باعتبار الثقافة هى القوة الناعمة بمصر.

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