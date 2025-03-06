محافظ دمياط يشارك بحفل مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر

شارك الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،والأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ومستشار المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ونائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس بيت العائلة بدمياط، باحتفال الأزهر الشريف بمرور ١٠٨٥ عاما على تأسيس الجامع الأزهر، وذلك بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، وفضيلة الشيخ عصام حسونة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية والقمص صرابامون مترى رئيس بيت العائلة بدمياط ووكيل مطرانية دمياط، والنائبة هناء فاروق والنائبة ايفيلين متى عضوا مجلس النواب والأنبا بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس وأعضاء بيت العائلة بدمياط ونائبى رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من ممثلى الجهات المختلفة بدمياط

محافظ دمياط: الأزهر منارة العلم ونموذج للوسطية.. وتقدير خاص لجهود علمائه عبر التاريخ

وبدأت فاعليات الحفل بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف، وخلال الكلمة التى ألقاها "محافظ دمياط" هنأ الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بدوام الخير والرخاء، والأمن والسلام، تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

و أعرب عن سعادته البالغة لمشاركته اليوم، باحتفالية الأزهر الشريف باليوم السنوى للجامع الأزهر، ومرور ١٠٨٥ عامًا على تأسيسه، فى السابع من شهر رمضان المبارك تحت الرعاية الكريمة، لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وأكد إن الأزهر الشريف استمر على مدار ١٠٨٥ عام منارة للعلم والعلماء بالعالم الاسلامى، حاملًا لواء، الوسطية والاعتدال، حقق الكثير والكثير من الإسهامات فى ربوع العالم، تخرج منه الملايين من الخريجيين من مختلف الجنسيات، ساهم وبقوة فى نشر علوم الدين الإسلامى السمحة، وصحيح الدين، حمل على عاتقه راية تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومكافحة الفكر المتطرف،ونشر قيم التسامح والمحبة والسلام، حيث وجه " محافظ دمياط " تحية تقدير واجلال للأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وعلماء الأزهر الأجلاء ووجه " المحافظ " الشكر إلى جامعة دمياط تحت قيادة الدكتور حمدان ربيع على استضافة الاحتفال، ووجه التحية إلى الأستاذ الدكتور أسامة العبد.

١٠٨٥ عامًا من العطاء والتنوير في احتفالية رسمية بدمياط



وقد ألقى الأستاذ الدكتور أسامة العبد بدأها بالترحيب بمحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط، وتحدث خلالها حول جهود الأزهر الشريف فى دعم مبادئ الأخوة الإنسانية حول العالم من خلال بعثاته، وأشار أيضًا إلى ما تتضمنه وثيقة الأخوة الإنسانية التى جاءت فى بيان تاريخى وقعه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس، وأكد الدكتور أسامة العبد أن الأزهر الشريف صرح علمى وثقافى وإسلامى، قبلة العلم ومنبر الريادة الوطنية لمصر على مر التاريخ.

احتفالية كبرى بدمياط بمشاركة المحافظ والقيادات الجامعية بمناسبة ذكرى تأسيس الأزهر الشريف

ومن جانبه،، وجه الدكتور حمدان ربيع التحية إلى محافظ دمياط والدكتور أسامة العبد وجميع الحضور وأعرب عن سعادته البالغة باستضافة جامعة دمياط هذه الفاعلية للاحتفال بمرور ١٠٨٥ عاما على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، حيث تحدث عن التعاون الوثيق بين جامعتى دمياط والأزهر،ووجه الشكر والتقدير إلى اللجنة المُنظمة لهذا الحدث من جامعة دمياط والأزهر الشريف ومحافظة دمياط.

وتضمن الحفل كذلك كلمة لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، جاءت حول دور المناهج الأزهرية فى بناء الإنسان ونشر القيم الإنسانية، تلاها كلمة للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم شادى أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بنين، جاءت حول جهود علماء الأزهر الشريف فى نشر مبادئ الأخوة الإسلامية.

تكريم قيادات دمياط بمرور 1085 عامًا على تأسيس الأزهر الشريف

كما تم خلاله، تكريم محافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط والأستاذ الدكتور أسامة العبد والمستشار العسكرى

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