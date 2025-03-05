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محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بقرية الرحامنة بفارسكور ( صور)

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية بقرية الرحامنة بمركز فارسكور، والذي نظمه حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة مركز الزرقا، والأستاذ مجدي عبد الكريم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ محمد محجوب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

تفقد المعرض وتوافر السلع الأساسية

قام محافظ دمياط بجولة تفقدية داخل المعرض، الذي يضم السلع الغذائية والأساسية، الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، الحلويات، والملابس بأسعار مخفضة، حيث التقى العارضين واطمأن على توافر السلع وإعلان أسعارها قبل وبعد الخصم، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

معرض
معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية بقرية الرحامنة بمركز فارسكور

 

توسيع المبادرات لضمان توافر السلع للمواطنين

أكد الدكتور أيمن الشهابي أن المعرض يأتي ضمن الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار أقل من الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على دعم المحافظة الكامل لهذه المبادرات والتعاون مع مختلف الجهات لتوسيع نطاقها بمناطق متعددة. كما أعلن استمرار المعرض حتى عيد الفطر المبارك.

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