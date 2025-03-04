الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

السكرتير العام المساعد يرأس اجتماعًا لمناقشة آليات العمل بلجان المنشآت الآيلة للسقوط

محافظة دمياط تكثف جهودها للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط

حضور رؤساء الوحدات
حضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية للاجتماع

وجه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتكثيف الجهود للتعامل الفوري مع المنشآت الآيلة للسقوط وذات الخطورة الداهمة، حفاظًا على سلامة المواطنين. 

حضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية للاجتماع
حضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية للاجتماع

 

وفي هذا الإطار، ترأس اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، اجتماعًا لمناقشة آليات عمل لجان المنشآت الآيلة للسقوط، المشكّلة وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

 

مناقشة ضوابط عمل اللجان وآلية إجراء المعاينات

 

وشهد الاجتماع حضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، واستشاري لجان المنشآت الآيلة للسقوط، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، حيث جرى استعراض الضوابط المنظمة لعمل تلك اللجان.

 

التأكيد على سرعة اتخاذ القرارات الهندسية للحفاظ على سلامة المواطنين

 

وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة الإسراع في إجراء المعاينات الميدانية للمباني الخطرة، للوقوف على حالتها الإنشائية بدقة، واتخاذ القرارات الهندسية اللازمة بشأنها، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

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