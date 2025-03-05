إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط ـ القاهرة الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة علي طريق اسيوط الغربي

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق أسيوط ـ القاهرة الصحراوي الغربي، بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق وتسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض علي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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