الثلاثاء 18 فبراير 2025
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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق بالأسواق

أسعار القمح والدقيق
أسعار القمح والدقيق

 أسعار القمح والدقيق في الأسواق، واصل سعر القمح المستورد ارتفاعه في الأسواق لليوم الثاني، كما ارتفعت أسعار الدقيق اليوم.

<strong>أسعار القمح</strong>
أسعار القمح

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

<strong>أسعار القمح</strong>
أسعار القمح

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13200 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13300 جنيهًا للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13400 جنيهًا للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.
<strong>أسعار القمح والدقيق</strong>
أسعار القمح والدقيق

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15400 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15600 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعار القمح </strong>
سعار القمح 

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13389.4 جنيه، بانخفاض قدره 232 جنيهًا، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

 

<strong>أسعار الدقيق</strong>
أسعار الدقيق

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي تحو 25.4 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

<strong>أسعار القمح والدقيق</strong>
أسعار القمح والدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

<strong>أسعار القمح</strong>
أسعار القمح

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 226.7 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 242.21 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 346.75  دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 247.5 دولار للطن.

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