العلاقة بين وزارة المالية وخيل الحكومة

تتعامل وزارة المالية مع أصحاب المعاشات معاملة الشرطة مع الخيول التي خرجت من الخدمة، الفرق بين الحالتين أن الشرطة تطلق علي خيل الحكومة رصاصة الرحمة لتنتهي حياتها فورا، أما وزارة المالية فتترك أصحاب المعاشات يموتون البطيء، أما وجه الشبه ما بين وزارة المالية ووزارة الداخلية هو اعتبار الخارجين من الخدمة كائنات ليس لها قيمة وتعيش عالة علي المجتمع.

أصحاب المعاشات ليسوا متسولين أو معدومي القيمة

ونوجه عناية وزير المالية الي أن أصحاب المعاشات لا يمنحون معاشا لكنه حقهم في أموالهم المستثمرة على مدار عشرات السنين وجلبت إلي الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأرباح وساهمت في تحسين الدخل القومي، فلا يكن الجزاء هو تجاهل أصحاب هذه الأموال، في وقت هم فيه أشد احتياجا للرعاية.

فجنيهات المعاش كما يحدث في كل دول العالم يجب أن تكفي قيمة إيجار السكن باقي مصروفات الحياة، ولكن معظم أصحاب المعاشات الحكومية من فقراء الناس، عاشوا طوال حياتهم موظفون لايملكون من حطام الدنيا غير مرتباتهم، إلا قلة قليلة جدا ولا تذكر اعتمدوا علي مقابل خدماتهم للمواطنين أو ما تسمى رشوة..

لهذا هم جميعا يعيشون في سكن بالإيجار، ولأنهم من فقراء القوم فقد تزوجوا في سن متأخر إلي حد ما لهذا الكثير منهم مازال ابنائهم في مراحل التعليم الجامعية ويحتاجون إلى نفقات تعليم، ومع تقدم السن يحتاج صاحب المعاش إلى أدوية لأمراض الشيخوخة، وبما أنه إنسان فله الحق في حياة كريمة كغيره من موظفي الدولة، وكفاهم عملا مدد تتراوح ما بين 30 و40 عاما تقاضوا خلالها الفتات.

18 شهر جفاف حقيقي

15 % علاوة تمنح في شهر يونيو معناه أنهم حرموا من حزمة الحماية الاجتماعية التي صدعنا بها القائمون علي وزارة المالية، لأن هذه النسبة هي العلاوة الدورية وفقا للقانون، وتأخير الصرف يعني أن أصحاب المعاشات استمروا 16 شهرا بدون زيادة في معاشاتهم منذ آخر زيادة في مارس العام الماضي رغم جنون الأسعار.

حل يرضي جميع الأطراف

ومن هنا نقترح على وزير المالية ورجاله أن يمنعوا صرف المعاشات وأضمن لهم رضا تاما من أصحابها إذا تولت عنهم الدولة سداد الإيجار وفواتير المياه والكهرباء والتليفون والانترنت وأدوية أمراض الشيخوخة ومصاريف الجامعات والمدارس وتكاليف الأكل والشرب وفيزيتا الطبيب، أو أن تحذو حذو وزارة الداخلية وتطلق على أصحاب المعاشات رصاصة الرحمة.

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