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المشدد 15 سنة لـ8 متهمين بالقليوبية بتهمة حيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، السجن المشدد 15 عام لـ 8 متهمين لحيازتهم أسلحة نارية وترويع المواطنين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
 

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الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة 


أحالت النيابة العامة المتهمين بشبرا الخيمة:- «محمود ب ص» ٣٣ سنة - عامل، و«ناصر ا ص ا» - ٥٥ سنة - عامل -  و«محمود ع ص» -، و«شريف ن ا» -  ، و«محمد ن ا ص»، و«بدر س ص ا» -   و«مصطفى م ع ح» ٢٥ سنة - عامل -، و«کارم م م» ٢٢ سنة - عامل -، في القضية رقم ١٥١٠٦ لسنة ٢٠٢٤ قسم اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٦٦٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز المتهمون الأول والسابع بالذات وحازوا الباقين بالواسطة بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين فرد خرطوش".

إحالة متهمين باستعراض القوة إلى جنايات شبرا الخيمة  

كما ورد في  أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة  أن المتهمين الأول والسابع بالذات أحرزوا وحازوا الباقين بالواسطة ذخائر (عدد ٤ طلقات) ما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهم بحيازته أو إحرازه.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين أطلقوا أعيرة نارية داخل نطاق المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.

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