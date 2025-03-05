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حوادث

المشدد 10 سنوات لشقيقين بالقليوبية أصابا شخصا بعاهة مستديمة

الحكم علي شقيقين
الحكم علي شقيقين بجنايات شبرا الخيمة القليوبية،فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمد 10 سنوات لشقيقين لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وإصابة شخص بعاهة مستديمة بالعين بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

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إحالة شقيقين  إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهمين بالقليوبية:- «أحمد ع م ع ح» ٢٩ سنة – و«حماده ع م ع ح» ٣٣ سنة - في القضية رقم ١۷۲۲۳ لسنة ٢٠٢٤ الخصوص والمقيدة برقم ٤٢٤١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٩/٨ بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، ضربوا المجني عليه أحمد محمد سيد أحمد نصار بغير سبق إصرار او ترصد فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدوا عليه بسلاح نارى ( خرطوش) فأحدثوا به إعاقة بالعين اليمنى مما افقده البصر بها والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقدرت نسبة العامة منها بثلاثون بالمائة ( ٣٠%) علي النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة ان المتهم الأول احرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن ( فرد خرطوش)، ذخيرة "طلقة" مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وأختتم أمر الإحالة ان المتهم الثاني: احرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (سكين).

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