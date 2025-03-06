أهالي قرية تفتيش الجميزة بالغربية يستغيثون: 8 أيام في ظلام دامس دون كهرباء

وجه أهالي قرية تفتيش الجميزة التابعة لمركز السنطة بـ محافظة الغربية نداء استغاثة عاجل إلى المسؤولين، بعد معاناتهم المستمرة من انقطاع الكهرباء منذ 8 أيام متواصلة نتيجة سقوط عمود كهرباء دون أي تحرك جاد لحل الأزمة.

وأكد أهالي “تفتيش الجميزة” بـ الغربية أنهم تلقوا وعودًا متكررة على مدار الأيام الماضية بأن الإصلاح سيتم "غدًا" إلا أن الوضع لا يزال على حاله، ولم يتم إعادة التيار الكهربائي حتى الآن رغم قيام الأهالي بسداد تكلفة العمود بالكامل بالجهود الذاتية في محاولة لتسريع الإصلاح.

وتأتي هذه المعاناة في شهر رمضان المبارك حيث يواجه الأطفال وكبار السن أوضاعًا صعبة وسط ظلام دامس وتعطل الثلاجات وفساد الطعام ما زاد من حدة الأزمة وأثار حالة من الغضب بين الأهالي الذين يعيشون في ظروف قاسية بـ محافظة الغربية.

ويطالب أهالي تفتيش الجميزة المسؤولين في محافظة الغربية بسرعة التدخل لحل المشكلة وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي تفاقمت يومًا بعد يوم.



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