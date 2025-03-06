ضبط 46 ألف قطعة ألعاب نارية بأسواق طنطا في الغربية (فيديو)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الغربية، برئاسة أحمد عبود، وكيل وزارة التموين، حملات مكثفة استهدفت ضبط الأسواق والتصدي للمخالفات، حيث أسفرت عن ضبط 46 ألف قطعة من "الصواريخ" والألعاب النارية المحظورة والتي تم تداولها بشكل غير قانوني.

جاءت هذه الحملات بالتعاون مع ناصر عفيفي ومحمد صلاح بمديرية تموين الغربية في إطار توجيهات مشددة بضرورة مواجهة الظواهر السلبية بالأسواق، خاصة خلال المواسم والمناسبات، حفاظًا على الأمن العام وسلامة المواطنين.

وأكد وكيل تموين الغربية أن المديرية مستمرة في جهودها لضبط الأسواق، ومنع تداول السلع المحظورة وغير المطابقة للمواصفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ودعا وكيل تموين الغربية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات الاتصال المخصصة بمديرية التموين، لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.

وتواصل الأجهزة الرقابية تكثيف حملاتها، في إطار خطة شاملة لمتابعة الأنشطة التجارية، ومنع أي محاولات للإضرار بالأمن المجتمعي.

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