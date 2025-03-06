ضبط سيارة محملة بأسماك مملحة فاسدة قبل طرحها للبيع بأسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي محال بيع الأسماك المملحة، شارك فيها كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين، بهدف السيطرة علي مايطرح للمستهلك، وحتى لا يتم تداول سلع فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

التحفظ على أسماك مملحة فاسدة

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط سيارة محملة 600 كيلو جرام أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري، وتم التحفظ على السيارة والأسماك، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض علي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة سحب عينة من المضبوطات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وتشكيل لجنة من التموين والصحة والبيئة للدفن الأمن للمضبوطات الفاسدة تحت إشراف النيابة العامة، وتولي التحقيق.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع التجار والسيطرة على ما يتم تداوله للاستهلاك.

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