الأجهزة الأمنية بالفيوم تضبط 4 تجار ألعاب نارية بينهم سيدتان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 4 تجار بينهم سيدتين لحيازة وبيع الألعاب النارية في مركز سنورس، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، تحت تصرف جهات التحقيق.

التحفظ على 4 تجار و4 آلاف قطعة ألعاب نارية

كانت قد وردت معلومات إلى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، من مدير البحث الجنائي، تفيد بأن 4 تجار من مركز سنورس يحوزون كميات كبيرة من الألعاب النارية المحرم تداولها، بغرض الاتجار، وقد أثبتت تحريات وحدة مباحث سنورس صحة المعلومات الواردة من المصادر السرية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس لضبط التجار النشار إليهم، ونجحت الحملة في القبض على 4 من بينهم سيدتين وبحوزتهم كمية كبيرة من الصواريخ والألعاب النارية، تقدر 4 آلاف قطعة مختلفة الأشكال والأحجام، وتم التحفظ على التجار والمضبوطات.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وتم العرض على النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي المتهمبن، ومصادرة المضبوطات وتشكيل لجنة فنية بإشراف النيابة العامة لإعدام المواد المضبوطة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.

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