الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأجهزة الأمنية بالفيوم تضبط 4 تجار ألعاب نارية بينهم سيدتان

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 4 تجار بينهم سيدتين لحيازة وبيع الألعاب النارية في مركز سنورس، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

التحفظ على 4 تجار و4 آلاف قطعة ألعاب نارية

كانت قد وردت معلومات إلى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، من مدير البحث الجنائي، تفيد بأن 4 تجار من مركز سنورس يحوزون كميات كبيرة من الألعاب النارية  المحرم تداولها، بغرض الاتجار، وقد أثبتت تحريات وحدة مباحث سنورس صحة المعلومات الواردة من المصادر السرية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس لضبط التجار النشار إليهم،  ونجحت الحملة في القبض على 4 من بينهم سيدتين وبحوزتهم كمية كبيرة من الصواريخ والألعاب النارية، تقدر 4 آلاف قطعة مختلفة الأشكال والأحجام، وتم التحفظ على التجار والمضبوطات.

السيطرة علي مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز أطسا في الفيوم

حالة الطقس غدا الأربعاء 5-3-2025 في محافظة الفيوم

وتحرر المحضر اللازم  بمركز شرطة سنورس، وتم العرض على النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي المتهمبن، ومصادرة المضبوطات وتشكيل لجنة فنية بإشراف النيابة العامة لإعدام المواد المضبوطة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم البحث الجنائي الالعاب النارية النيابة العامة طقس غدا مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

السيطرة علي مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز أطسا في الفيوم

حالة الطقس غدا الأربعاء 5-3-2025 في محافظة الفيوم

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-3-2025 بمحافظة الفيوم

موعد عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري بمحافظة الفيوم
ads

الأكثر قراءة

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

زيلينسكي فى منشور الاعتذار لترامب: أسف ومستعد للسلام وتوقيع صفقة المعادن بدون شروط

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة

عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى إنبي

أول تعليق من حماس على اعتماد خطة إعمار غزة بالقمة العربية في القاهرة

محمد رمضان يفاجئ طفل صينية الفول بهدية ثمينة (فيديو)

منوعات

المزيد

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بينهم 3 دول خليجية.. القادة الغائبون عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

حكم وضع الكريمات لترطيب البشرة والزيت للشعر أثناء الصيام

أمين مجمع البحوث الإسلامية يدعو إلى استثمار شهر رمضان في تصفية القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية