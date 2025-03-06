تحرير 132 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بأسواق قرى ومدن الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق، شارك فيها إدارة مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة والسكان، بهدف منع تداول أي سلع غذائية مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

نتائج الحملة على المحلات والأسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 132 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات الأمنية لإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ على 100 أسطوانة غاز منزلية بدون تصريح، و1000 عبوة سلع غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية، و281 عبوة زبادي وأكياس كفتة، و150 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

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