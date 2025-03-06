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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الخميس 6-3-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت  أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار أمس الأربعاء، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الخميس، ما بين 95 و105 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 95 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 110 و125 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  إلى 150جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 220 و235 جنيها، وفي السوبر ماركت 240 جنيها، وكيلو الأوراك 125 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 130 جنيها، كيلو صدور بالعظم 155 جنيها، كيلو الدبابيس 155 جنبها، كيلو شيش طاووق 220 جنيها، كيلو حمام كداب 160 جنيها، كيلو كبدة صافي 150 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 225 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 225 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 225 جنيها، كيلو الأجنحة 80 جنيها، كيلو الهياكل 55 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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