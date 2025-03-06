محافظ الفيوم يشكل 4 لجان هندسية لإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

شكل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم 4 لجان هندسية جديدة، بجانب اللجان الحالية، لتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة معدلات الأداء في ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور نائب المحافظ، الدكتور محمد التوني.

ووجه محافظ الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الذين قاموا بسداد المستحقات، مع مراجعة كافة العقود قبل اعتمادها، لضمان دقة الإجراءات وحماية حقوق الدولة والمواطنين.

دراسة إنشاء مصنع لأسلاك الكهرباء

من ناحية أخرى بحث محافظ الفيوم، مع وفد إحدى المجموعات الصناعية الكبرى المتخصصة في صناعة أسلاك وكابلات الكهرباء، آليات تنفيذ مصنع للأسلاك الكهربائية الخاصة بالأجهزة المنزلية، إلى جانب الصناعات البلاستيكية المترتبة عليها، في إطار تعزيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

خريطة الأراضي المتاحة للاستثمار

وأشار محافظ الفيوم، إلى توافر مواقع استثمارية متميزة مثل منطقة منشأة كمال، قصر الباسل، المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والمنطقة الصناعية بقرية قوتة، إلى جانب وجود مؤسسات تعليمية متخصصة مثل جامعة مصر الدولية التكنولوجية وجامعة الفيوم، التي توفر عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات القطاع الصناعي.

وجه المحافظ بتنسيق الجهود مع المجموعة الصناعية لموافاتها ببيانات وإحداثيات الأراضي المتاحة للاستثمار، لمعاينتها واختيار الموقع الأنسب، مع استكمال الدراسات القانونية والفنية اللازمة.

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