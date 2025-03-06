الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يشكل 4 لجان هندسية لإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

شكل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم 4 لجان هندسية جديدة، بجانب اللجان الحالية، لتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، جاء ذلك خلال  الاجتماع الذي عقده لمتابعة معدلات الأداء في ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور نائب المحافظ، الدكتور محمد التوني.

ووجه محافظ الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الذين قاموا بسداد المستحقات، مع مراجعة كافة العقود قبل اعتمادها، لضمان دقة الإجراءات وحماية حقوق الدولة والمواطنين.

دراسة إنشاء مصنع لأسلاك الكهرباء

من ناحية أخرى بحث محافظ الفيوم، مع وفد إحدى المجموعات الصناعية الكبرى المتخصصة في صناعة أسلاك وكابلات الكهرباء، آليات تنفيذ مصنع للأسلاك الكهربائية الخاصة بالأجهزة المنزلية، إلى جانب الصناعات البلاستيكية المترتبة عليها، في إطار تعزيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

 

خريطة الأراضي المتاحة للاستثمار

وأشار محافظ الفيوم، إلى توافر مواقع استثمارية متميزة مثل منطقة منشأة كمال، قصر الباسل، المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والمنطقة الصناعية بقرية قوتة، إلى جانب وجود مؤسسات تعليمية متخصصة مثل جامعة مصر الدولية التكنولوجية وجامعة الفيوم، التي توفر عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات القطاع الصناعي.

 

مدبولي يعلن اكتشافا جديدا للزيت والغاز في حقل "الفيوم 5"

محافظ الفيوم: التموين حررت 1493 مخالفة خلال شهر فبراير

وجه المحافظ بتنسيق الجهود مع المجموعة الصناعية لموافاتها ببيانات وإحداثيات الأراضي المتاحة للاستثمار، لمعاينتها واختيار الموقع الأنسب، مع استكمال الدراسات القانونية والفنية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اجراءات التصالح أراضى أملاك الدولة استثمار الصناعي الاستثمار الصناعى التصالح على مخالفات البناء الصناعات البلاستيكية القطاع الصناعى المنطقة الصناعية تقنين اراضي املاك الدولة كابلات الكهرباء

مواد متعلقة

مصرع شاب في سباق دراجات بخارية بالفيوم

مدبولي يعلن اكتشافا جديدا للزيت والغاز في حقل "الفيوم 5"

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

محافظ الفيوم: التموين حررت 1493 مخالفة خلال شهر فبراير
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025 بالصاغة، سعر عيار 21 الآن بعد الارتفاع

رسميا، تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

رابطة الأندية تعلن جدول المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري (صور)

القبض على مرتكب مجزرة صلاة التراويح في بلدة حيالين بحماة السورية (صور)

تعرف على جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

صفر بامتياز، أرقام سلبية غير مسبوقة لمحمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

جريمتان مروعتان تهزان المنيا في رمضان، شاب يذبح شقيقته وآخر يتخلص من شقيقه الأصغر

سقط فجأة وسط الصفوف، وفاة موظف أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالقليوبية

منوعات

المزيد

فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابتهال مؤثر للشيخ عمر نبيل عبد الرازق في مدح رسول الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية