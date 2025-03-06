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محافظات

كانوا في طريقهم للعمل، إصابة 11 طفلة في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيبت 11 طفلة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي.

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اخطار بانقلاب سيارة 

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على طريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق اسعاف محافظة بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 11 طفلة كانوا في طريقهم للعمل بأحدي المزارع وتم نقلهم إلى مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم. 

 

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "صابرني محمد (13 سنة)، منه السيد محمد نصر الله (10 سنوات)، أسماء محمود سليمان (17 سنة)، سلمى محمود سالم (15 سنة)، ملك محمد (13 سنة)، هدى علي عبد الله (15 سنة)، هند السيد محمد نصر الله (13 سنة)، مريم محمد سلمي (13 سنة)، بسملة محمد سالم (12 سنة)، جنى محمود صالح (11 سنة)، نورهان محمد حسين (17 سنة) جميعهم من سكان مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية. 

 

تفاصيل التحريات الأولية

وأفادت التحريات الأولية بأن الأطفال كانوا يستقلون سيارة نقل متجهة إلى إحدى الصوب الزراعية التي يعملون بها، قبل أن تتعرض السيارة التي تقلهم للانقلاب بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الشابورة المائية الكثيفة، مما أدى إلى خروجها عن مسارها وانقلابها على جانب الطريق. 

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، بينما تم تحويل بعض الحالات إلى أقسام العظام والجراحة والمخ والأعصاب، فيما وُضع عدد من الأطفال في غرف العناية المركزة بسبب إصابتهم بغيبوبة تامة ونزيف داخلي في الرأس والبطن.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

 

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