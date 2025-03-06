الخميس 06 مارس 2025
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خارج الحدود

انتشار مكثف لشرطة الاحتلال بجميع أنحاء القدس استعدادا لأول جمعة في رمضان

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

 قالت شرطة الاحتلال، اليوم الخميس، إنه سيتم نشر أفراد الشرطة وجنود حرس الحدود بجميع أنحاء القدس استعدادا لأول جمعة في شهر رمضان.

وأفادت الأوقاف الإسلامية بالقدس، مساء الأحد الماضي، بأن أكثر من 75 ألف مصل أدوا صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

 

حماس تدعو الفلسطينيين للاعتكاف بالمسجد الأقصى

 ودعت حركة حماس الشعب الفلسطيني للاعتكاف في المسجد الأقصى، ردا على إعلان إسرائيل فرض قيود أمنية على الصلاة بالمسجد خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت حركة حماس في بيان: "ندعو شعبنا بالضفة والقدس والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه خلال رمضان".

 

وأضافت: "ندعو أبناء شعبنا في العالم للتحرك الفاعل خلال رمضان ضمن فعاليات تضامنية مع أهلنا في غزة والضفة والقدس".

 

فرض قيود على الصلاة بالمسجد الأقصى

 وكانت حكومة الاحتلال، أعلنت أنّ أداء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية "اعتيادية".

وخلال مؤتمر صحفي،، قال المتحدّث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر ردّا على سؤال بشأن الإجراءات التي ستفرضها في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان إنّ "القيود الاعتيادية للسلامة العامة ستطبّق كما يحصل كلّ عام".

وفي رمضان الماضي منعت دولة الاحتلال الرجال الذين تقلّ أعمارهم عن 55 عاما، والنساء اللواتي تقلّ أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال ممّن تزيد أعمارهم على 10 سنوات، من دخول الأقصى في أوقات الصلاة.

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شرطة الاحتلال القدس شهر رمضان المسجد الأقصى الشعب الفلسطيني

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