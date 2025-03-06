استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

أعرب متابعو دراما رمضان، عن استيائهم من مسلسل الدراما الشعبي “سيد الناس”، والمشاهد الخارجة التي سيطرت على الأحداث، والمونولوجات الغريبة التي يتفوه بها طاقم العمل جميعا وفى مقدمتهم أحد أبطال العمل، وهو الفنان عمرو سعد.

مسلسل سيد الناس لـ عمرو سعد

فعلى مدار 6 حلقات تسأل الجمهور ومتسخدمو منصات التواصل الاجتماعي عن دور الرقابة من سيناريو ومشاهد هذا العمل، الذي جسد خلال الحلقات المنصرمة العديد من الإيحاءات والألفاظ الخارجة بشكل طغي على القصة والسيناريو الأصليين للعمل، فأصبح جمهور السوشيال ميديا لا يتناول شيئا من الأحداث وسط انشغالهم بصدمة سكريبت سيد الناس الذي وصل بعض مشاهده بحلقة أمس الحلقة رقم 6 على وجه التحديد بـ سب الأم والأب للفنان طارق النهري.. ليعلق أحد الرواد بـ أين الرقابة من سيد الناس.. وماذا ينقص السكريبت هل يصل الأمر لسب الديانة؟.

فيما أشارت أخرى أن المسلسل يدعو حياة الطبقة الشعبية ويستند على ذلك بفرط الألفاظ والأداء التمثيلي المفتعل ولكن النتيجة تصنع عمل مهلهل وبذئ.. بينما علق أحد المتابعين أن سيد الناس يعتبر من أقوى الأعمال الدرامية لموسم مسلسلات رمضان 2025 و يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة مقارنة بغيره من الأعمال لاحتوائه على معان أسرية هامة.

قصة وأبطال مسلسل سيد الناس

تدور قصة سيد الناس عندما يموت زعيم عائلة أبو العباس، يوصي لابنه جارحي بالعائلة وميراث العائلة. هذا الإرث ليس مالًا ولا جاها بل مصائب يومية لايتخيلها عقل من الأعمال غير المشروعة في الذهب والألماس والمخدرات والفساد.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا… يشار إلى أن مسلسل “سيد الناس” يُعرض حاليا ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات MBC ومنصة شاهد الرقمية.

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