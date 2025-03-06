مسلسل سيد الناس الحلقة الـ 6، بشرى تكتشف حقيقة زوجها الصادمة ومفاجأة تنتظر عمرو سعد

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة 6 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025 أحداثًا مثيرة.

الحلقة 6 من مسلسل سيد الناس

وبدأت الحلقة، في مشهد مؤثر، حيث قام عمرو سعد بصفع “سناء” على وجهها التي تقوم بدورها سلوى عثمان وهي أمه من خلال الأحداث، لكنه لا يعلم أنه والدته حتى الآن، وصفعها بعدما اتهمتها اعتماد زوجة أبيه “إلهام شاهين” بسرقة سناء لمشغولاتها الذهبية.

وتتوالى الأحداث، وتكتشف “سارة” بشرى زوجة محمد فهيم حقيقته التي كان يخفيها عنها 20 عامًا حيث إنها اكتشفت أنه قاتل وقام بإشعال النيران في منزله وتسبب في وفاة 9 أشخاص.

وفي مشهد مثير يدخل “آسر” نجل عمرو سعد في صدمه كبيرة بعدما قام والدته بصفع سناء، حيث إن “آسر” يعرف بأنها جدته ولكن ولده عمرو سعد لا يعرف أنها امه، وتنتهي الأحداث بمشهد آخر حيث قام آسر بأخبار شقيقه سر خطير عن سناء ووالده عمرو سعد، ومن المتوقع أن يكتشف عمرو سعد في الحلقة القادمة بأن سناء والدته.

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت الحلقة 5 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي يخوض به السباق الرمضاني قد شهدت أحداثًا مثيرة.

الحلقة 5 من مسلسل سيد الناس

وبدأت الحلقة، بصدمة عمرو سعد “الجارحي” بعدما أخبرته جوري بكر بأنها زوجة أبيه الراحل المعلم رشدي وأخبرته أيضا أنه كان شريك معها في تجارة العملة قبل وفاته وطلبت منه 10 ملايين جنيه وإذا امتنع “الجارحي” عن الدفع ستنشر فيديوهات خارجة لها مع والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن المشاهد المثيرة في الحلقة أيضًا، هي عندما اكتشف عمرو سعد أن نجله أسر المريض يعرف جميع أسرار جده المعلم رشدي ولكنه لم يفش بأي سر منهم، وحاول الجارحي أن يضغط عليه لمعرفة أسرار والده، ولكن يتعرض أسر لنوبة صرع لحالته الصحية.

وتنتهي الحلقة بمشاهد مثيرة، حيث إن اتهمت إلهام شاهين الخادمات الموجودين في المنزل، ومن ضمنهم سناء “سلوي عثمان” التي اتضح ان هي التي سرقت مصوغات الهام شاهين، فيصفعها عمرو سعد صفعة قوية لأنه كان يدافع عنها بشكل كبير والمثير أن عمرو سعد صفع سلوى عثمان دون أن يعلم أنها والدته لأن والده لم يخبره من هي أمه، لذلك يظن أن “سلوى” واحدة من خدم المنزل.

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