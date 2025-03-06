الخميس 06 مارس 2025
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أزمات محمد سامي عرض مستمر.. وفاء عامر تنسحب من "سيد الناس" بعد خناقة مع المخرج.. ومي عمر تحتوي غضب أبطال "إش إش"

المخرج محمد سامى
المخرج محمد سامى

على مدار السنوات الماضية ارتبط محمد سامى بالأزمات والمشاكل مع أبطال أعماله، بداية من الفنانة غادة عبدالرازق والفنانة نسرين أمين إلى أعماله الجديدة التى يخوض بها سباق رمضان 2025.

وأول هذه الأعمال مسلسل “سيد الناس” الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، فكان له داخل لوكيشن التصوير ما يقرب من 5 أزمات قبل أن يتم احتواؤها فى النهاية.

أولى المشاكل كانت فى لوكيشن التصوير مع الفنانة وفاء عامر التى وبخها المخرج محمد سامى عندما أرادت أن ترتجل فى أحد المشاهد، مما جعل المخرج يرد عليها قائلًا: “الكلام دا تقوليه فى بيتكم هنا أنا بس اللى أقول مين يقول إيه”.

اعتذرت بعدها الفنانة وفاء عامر عن عدم استكمال العمل، وقالت إن الاعتذار بسبب إصابتها نافية وقوع أي خلاف بينها وبين المخرج محمد سامي.

الأزمة الثانية وقعت بين محمد سامى وبطل العمل عمرو سعد عندما كان المخرج يترك التصوير لمدة أيام ويسافر كى يحصل على جوائز، الأمر الذى جعل عمرو سعد ينفعل عليه داخل التصوير ويطلب منه أن يكون منضبطًا فى مواعيد العمل، هذا الأمر جعل محمد سامى يعتزم الاعتذار عن عدم استكمال العمل، ولكن سرعان ما تدخلت الشركة المنتجة وحلت الأمر، وبعدها قام عمرو سعد بنشر صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي.

الأزمة الثالثة كانت مع الفنان أحمد رزق الذى اعترض على برومو العمل الذى تم طرحه، بسبب قلة مشاهده فيه، وطلب من المخرج تعديل البرومو وزيادة مشاهده فيه.

بعد الخلاف الذى وقع بينهما وتدخل عمرو سعد فى حل الأزمة، قام مخرج العمل بنشر صورة تجمعه بالفنان أحمد رزق داخل كواليس العمل.

الفنان الأخير صاحب الأزمات فى هذا المسلسل هو الفنان جمال يوسف، الذى لم يجد اسكريبت للمشاهد التى سيقوم بتصويرها داخل اللوكيشن، وبالصدفة وجد نسخة من الاسكريبت ولكن لسوء الحظ كانت خاصة بمخرج العمل، عندما وجدها وحصل عليها، قام المخرج بتوبيخه داخل اللوكيشن وأمام بعض العاملين.

تدخلت الجهة المنتجة وبطل العمل وتم التصالح بين جمال يوسف والمخرج محمد سامي، وتم استكمال تصوير أحداث العمل.

مسلسل “سيد الناس” يُعرض حاليا ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات MBC ومنصة شاهد الرقمية.

أما مسلسل “إش إش” الذى تقوم ببطولته الفنانة مى عمر، فقد شهد أزمة واحدة داخل لوكيشن التصوير عندما قام المخرج محمد سامى بالتطاول على بعض العاملين فيه - حسبما تردد- بسبب حصولهم على قسط من الراحة، وكانوا عمال الإضاءة وقتها.

تدخلت زوجته وبطلة العمل مى عمر وقتها وقامت بحل الأزمة وإرضائهم، وتم التصالح بينهما.

ينتمى مسلسل “إش إش” إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات MBC وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

تشهد أحداث العمل دخول “إش إش” فى صراعات كثيرة مع المعلم “رجب الجربتلي”، الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى، يظل مختار (محمد الشرنوبي) هو الشخص الوحيد الذى يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.

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محمد سامى غادة عبدالرازق نسرين أمين رمضان 2025 الفنان عمرو سعد عمرو سعد

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