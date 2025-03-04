4 طرق رئيسية للوقاية من سرطان القولون والمستقيم

يعد سرطان القولون والمستقيم أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، حيث يمثل تحديًا كبيرًا، إلا أن يمكن الوقاية منه بشكل كبير.

ما هو سرطان القولون والمستقيم؟

سرطان القولون والمستقيم هو ورم خبيث يتطور في بطانة الأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم، ويبدأ عادةً على شكل زوائد لحمية صغيرة غير سرطانية (أورام حميدة)، والتي يمكن أن تتطور بمرور الوقت إلى سرطان إذا لم يتم اكتشافها وإزالتها.

وأكد الدكتور ديفيد ليسكا، جراح القولون والمستقيم، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، على أهمية الوقاية، قائلًا: "لا يمكننا منع أنواع أخرى من السرطان بنفس الطريقة، مثل سرطان الثدي أو الرئة أو الدماغ. لا يمكن إزالة الأورام الحميدة المسبقة من تلك الأعضاء كما نفعل في الأمعاء الغليظة".

طرق الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

ثدم الدكتور ليسكا استراتيجية شاملة للوقاية من سرطان القولون والمستقيم، تشمل:

الفحص المنتظم

تنظير القولون: يعتبر المعيار الذهبي للكشف المبكر، حيث يسمح برؤية وإزالة الأورام الحميدة.

الاختبارات الأخرى: هناك اختبارات أخرى متاحة، مثل اختبار البراز المناعي الكيميائي (FIT) واختبار الحمض النووي في البراز (Cologuard).

تحديد موعد الفحص: يبدأ الفحص في سن 45 عامًا، أو في سن مبكرة إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض.

تكرار الفحص: يعتمد تكرار الفحص على نوع الاختبار ونتائجه، بالإضافة إلى عوامل الخطر الفردية.

نمط حياة صحي

النظام الغذائي: تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والحد من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

الوزن الصحي: الحفاظ على وزن صحي ومؤشر كتلة الجسم (BMI) ضمن النطاق الطبيعي.

النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

التوقف عن تناول الكحول

الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

الوعي بالأعراض

تغيرات في عادات الأمعاء: مثل الإسهال أو الإمساك أو تغير في قوام البراز.

نزيف المستقيم أو وجود دم في البراز.

الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكل كامل.

آلام البطن أو الغازات المستمرة.

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب أو الضعف.

تنظير القولون

شدد الدكتور ليسكا على أن تنظير القولون إجراء آمن وفعال، وقد شهد تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة، مما يجعله أكثر راحة للمرضى، مؤكدًا أن الكشف المبكر يزيد من فرص الشفاء بنسبة تزيد عن 90%.

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