بعد مفاجأة الفجر، كولر يبدأ استطلاع الزمالك بالفيديو استعدادًا للقمة 130

الدوري المصري، يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة القمة أمام الزمالك الثلاثاء المقبل حيث يبدأ فريق التحليل بالجهاز الفني إعداد تقارير شاملة عن الزمالك من أجل تقديمها الي كولر وجهازه المعاون استعدادا للقمة ١٣٠.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء القادم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء القادم على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

هذا ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة والتي تشهد استكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز بعد إعلان جدول المباريات حتى نهاية الموسم بجانب بحث استعدادات الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك المحدد لها يوم الثلاثاء القادم بعد بيان رابطة الأندية الذي صدر فجر اليوم.

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية حيث جاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

وأعلنت رابطة الأندية جدول المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة في الموسم الحالي.

وجاء جدول المباريات في الجولات المتبقية على النحو التالي:

تفصل 8 مباريات فقط، هوية بطل الدوري المصري الممتاز والفرق المشاركة في البطولات الإفريقية بعدما أسدل الستار رسميًّا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وحجزت 9 فرق رسميًّا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتعد فرص بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولي

1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

10 زد إف سي 21 نقطة

11 طلائع الجيش 21 نقطة

12 سموحة 20 نقطة

13 الاتحاد السكندري 18 نقطة

14 الجونة 17 نقطة

15 غزل المحلة 17 نقطة

16 الإسماعيلي 14 نقطة

17 إنبي 12 نقطة

18 مودرن سبورت 9 نقاط



ومن المقرر أن يخوض بيراميدز والأهلي والزمالك الثلاثي المتوقع تنافسهم على اللقب الفرق الموجودة في مجموعة التتويج.

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقًا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجيت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط في دوري المحترفين.

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