الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

اللمسات الأخيرة لتشغيل محطة مياه رأس الخليج بمركز شربين

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعًا مع مسؤولي مشروع حياة كريمة، لمناقشة واستعراض وآليات، وضع اللمسات النهائية تمهيدًا لاستلام وتشغيل محطة مياه رأس الخليج، في إطار الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بمركز شربين.

 

اللمسات الأخيرة لتشغيل محطة مياه رأس الخليج بمركز شربين

وأكد محافظ الدقهلية أن اللمسات النهائية تجري بالتنسيق بين دار الهندسة والهيئة الهندسية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأوضح أن التشغيل التجريبي للمحطة سيكون خلال أسبوعين من تاريخ اليوم، مؤكدا على سرعة الانتهاء من الأعمال لخدمة أهالي مركز ومدينة شربين.

تشغيل محطة مياه الشرب في رأس الخليج لحل الأزمة بشربين والمراكز المجاورة

وأوضح محافظ الدقهلية أن تشغيل محطة مياه الشرب في رأس الخليج، سوف يقوم بحل مشكلة المياه ليس فقط بمركز شربين وإنما في المراكز المجاورة لها، وزيادة كميات المياه في المنطقة بما يخدم عدد من المراكز والقرى، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير خدمات ومشروعات خدمية للمواطنين.

 

الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين 

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن مشروع حياة كريمة تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية من خلاله، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور، اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعقيد أركان حرب أحمد داغر، والعقيد أحمد سالم، والمهندس أحمد عبد الجواد من الشعبة الهندسية، والمهندس أحمد عصمت، والمهندس محمد خليل من مكتب دار الهندسة، والمهندسة ريهام أحمد منسق مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والمهندس ناصر عوض رئيس قطاع المياه بالدقهلية، والدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين، والمهندس مختار عباس، المهندس محمود منير مدير المشروع، المهندس محمد المتولي نائب مدير المشروع، والمهندس محمد صالح مدير الإلكتروميكانيكال، والمهندس شريف عبد السميع قطاع المياه بشركة مياه الشرب.

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