افتتاح المرحلة الثانية وحدة زراعة الكبد للأطفال بمستشفى شربين في الدقهلية

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية , افتتاح المرحلة الثانية من مركز أبحاث الفلزات الذكية المخصص للاستخدامات الطبية في تشخيص الأورام، ووحدة زراعة الكبد للأطفال بمستشفى الكبد بشربين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة ميدانية لمستشفى الكبد بشربين التابعة لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية.في إطار حرصه على دعم جهود الجمعية في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، والمساهمة في تطوير القطاع الصحي في مصر.

افتتاح المرحلة الثانية من مركز الفلزات الذكية ووحدة زراعة الكبد للأطفال بشربين

كما حضر الوفد افتتاح وحدة زراعة الكبد الجديدة، والتي تُعد إضافة هامة للمستشفى، وتُسهم في توفير العلاج اللازم للمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة كبد. وقد أشاد الوفد بجهود القائمين على إنشاء هذه الوحدة، مؤكدين على أهميتها في إنقاذ حياة المرضى.

المركز ثمرة تعاون مثمر بين مصر واليابان في مجال البحث العلمي

وتضمنت الزيارة أيضًا افتتاح المرحلة الثانية من مركز أبحاث الفلزات الذكية المخصص للاستخدامات الطبية في تشخيص الأورام، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع المركز القومي لأبحاث الفلزات باليابان. ويُعد هذا المركز ثمرة تعاون مثمر بين مصر واليابان في مجال البحث العلمي، ويهدف إلى تطوير تقنيات جديدة لتشخيص الأورام بدقة وسرعة.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة في مستشفى الكبد بشربين، مؤكدة على أهمية دعم العمل الأهلي في مجال الرعاية الصحية مما يُعزز من قدرتنا على تقديم رعاية طبية متكاملة للمرضى

التعاون المثمر بين مصر واليابان في مجال البحث العلمي

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني، عن سعادتها بهذه الزيارة، كما أثنت على التعاون المثمر بين مصر واليابان في مجال البحث العلمي، متمنية أن يُسهم هذا التعاون في تحقيق المزيد من التقدم في مجال الرعاية الصحية.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال شيحة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية،: "إننا فخورون بهذه الزيارة الكريمة من وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تُعد دافعًا قويًا لنا لمواصلة جهودنا في تطوير القطاع الصحي في مصر".

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