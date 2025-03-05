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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال المرحلة الأولى لرفع كفاءة مدخل 15 مايو بجمصة

المرحلة الأولى لرفع
المرحلة الأولى لرفع كفائة مدخل 15 مايو بجمصة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل وشوارع، وجميع الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير منطقة 15 مايو بجمصه، وأكد أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة في مختلف المراكز والمدن تأتي لتوفير المظهر الحضاري للمدن، وأكد أنه يتابع بشكل شخصي أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدن المحافظة، وأنه يتابع مستوى الأداء في جميع مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بملف النظافة العامة بالشوارع والميادين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال المرحلة الأولى لرفع كفاءة مدخل 15 مايو بجمصه

من جهته أوضح الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، أنه يتابع يوميا الأعمال الجارية لتطوير مدخل منطقة 15 مايو وأعمال وضع السن والتجهيز لأعمال الرصف، كما يتم صب البلدورات والحواجز الخرسانية، وأضاف أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتجميل الميادين الرئيسية بمدينة جمصه والكورنيش، ضمن خطة لتجميل شوارع المدينة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الصورة البصرية والمظهر الحضاري للمدينة والشوارع والميادين.

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