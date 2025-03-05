لجنة برئاسة نائب محافظ الدقهلية لرفع إحداثيات مساحة 141.8 فدان بجمصة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وعضوية وكيل وزارة الإسكان، ومدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والإدارة العامة للأملاك، والإدارة العامة للحوكمة والتفتيش، والتنمية الصناعية، والشئون القانونية، والمتغيرات المكانية، ومركز معلومات شبكات المرافق، وأملاك مدينة جمصة، والاستثمار.

لرفع إحداثيات مساحة 141.8 فدان من الأرض المقترح ضمها لهيئة التنمية الصناعية

وأوضح نائب محافظ الدقهلية، أن مهمة اللجنة التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لرفع احداثيات مساحة 141.8 فدان من الأرض المقترح ضمها، لهيئة التنمية الصناعية، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية بـجمصة

استكمال أعمال رفع الإحداثيات، ليتم نقل ملكيتها لهيئة التنمية

وأوضح أنه جار استكمال أعمال رفع الإحداثيات، ليتم نقل ملكيتها لهيئة التنمية الصناعية، لتعظيم الاستفادة من المنطقة الصناعية بجمصة، كما قامت اللجنة بمتابعة المرافق العامة بالمنطقة الصناعية والاطمئنان على مدى سلامتها.

جاءت أعمال اللجنة، بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، والعميد محمود حمدى رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وأكد نائب محافظ الدقهلية أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتعليمات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الصناعة والنقل، وقرارات الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة.

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