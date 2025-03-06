ندى موسى تتعرض لإصابات خطيرة في "إش إش" و"وتقابل حبيب"

مسلسلات رمضان 2025 ، تزامنا مع عرض الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان أطلت الفنانة ندى موسى على الجمهور خلال الشهر الكريم بعملين فنيين وهما إش إش ومسلسل وتقابل حبيب.

ولقد تصادف أن تعاني ندى في العملين بإصابات خطيرة، حيث تجسد ندى في مسلسل إش إش شخصية لبنى وهي فتاة تعيش مع والدها فرج الجريتلي (طارق النهري) وتمت خطبتها لمختار (محمد الشرنوبي) وأثناء تواجدها مع خطيبها في الشارع يأتي أشخاص مجهولة يحاولون طعنه لتفاديه هي وتتلقى الطعنة في بطنها بدلا منه في الحلقة السادسة من المسلسل.

أما في مسلسل وتقابل حبيب فتجسد ندى شخصية تدعى “نهى” وهي زوجة كريم فهمي، وبينما كانت عائدة مع زوجها من الجونة تصطدم سيارة مسرعة بسيارتها هي وزوجها وتصاب بإصابات خطيرة تنقل على إثرها للرعاية المركزة وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة،

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