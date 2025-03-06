مسلسل الشرنقة الحلقة السابعة، أحمد داود يقابل مريم الخشت من جديد

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة السابعة ذهاب إيساف ( أحمد داود ) لمكان تواجد جلال العشري تاجر المخدرات ( رامي الطمباري) لإلهائه والتخلص منه وفي الوقت ذاته لإنقاذ حبيبته دنيا ( سارة أبي كنعان ) من رجال جلال.

وبعد عودة دنيا كشف لها إيساف عن أنه يحبها وأنه اكتشف أنها الوحيدة الباقية له وتبدو على ملامح أنور علامات الحزن والإحباط، ونجح أنور في إحضار جثة جلال أمام إيساف فيشعر بالسعادة.

وعاد إيساف مرة أخرى للأحلام ورأى محسن مرجان مديره ( صبري فواز) و" حمزة “ ابنه الذي توفى وزوجته سلمى ( مريم الخشت )، وتنتهي الحلقة بسيارة تراقب إيساف ليكتشف انها سلمى وتقول له "إزيك يا حازم" فيشعر بالصدمة.

أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة السادسة

دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الشرنقة حول أحمد داود الذي يظهر بشخصية إيساف ويتحدث مع الطبيب النفسي أنه يريد أن يعاود الأحلام من جديد، وأن مشكلته حاليًّا أنه لم يعد يحلم.

وحضر الروسي (أيمن الشيوي) إلى منزله وأجرى مقابلة معه وتعاونا معًا مع وضع شروط قاسية في حالة عدم تحقيق الاتفاق.

ويكتشف أحمد داود أنه يتوهم حياة كاملة وأن من يدعى حازم المحاسب في إحدى الشركات غير حقيقي وأن السبب في كل هذا النوع الجديد الذي اخترعه من المخدرات، وتبلغه دنيا (سارة أبي كنعان ) حقيقة الأشخاص الذي يتحدث عنهم ويدعى أنها عائلته، وفي مقدمتهم سلمى وأنها كانت زميلة لها في الكلية وأنها متزوجة من شخص يدعى يحيى.

لا يقتنع إيساف بكل هذا ويؤمن أنه كان يدعى حازم، ويذهب للعشاء مع دنيا وبينما كانت تذهب إلى دورة المياه يذهب إيساف للسيارة ويتلقى مكالمة من جلال يخبره أنه خطف دنيا حبيبته.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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