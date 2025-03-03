"مطبخ المصرية" يوزع 230 وجبة بقرى حياة كريمة في البحيرة

قام المجلس القومي للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد مقرره فرع المجلس بالبحيرة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة بتنفيذ مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" في قريتي كفر مساعد والحوته بمركز ايتاى البارود والتابعتين لمبادرة حياة كريمة، حيث تم إنتاج وتقديم 230 وجبة، ضمن جهود دعم الأسر الأكثر احتياجًا، في إطار مبادرة قطار الخير التي أطلقتها الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفى ظل الجهود التنموية التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة، وتحت رعاية الدكتورة المحافظ.

تقديم وجبات غذائية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا

ويُعد "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" مشروعًا مجتمعيًا تنمويًا، يهدف إلى تدريب السيدات بالبحيرة على مهارات الطهي الاحترافي، مما يتيح لهن فرصًا للعمل والإنتاج الحرفي، إلى جانب تقديم وجبات غذائية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، كما أن المشروع لا يقتصر على تقديم مساعدات غذائية فحسب، بل يسهم في خلق فرص عمل حقيقية، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين المستوى المعيشي للأسر.

تجهيز الأطعمة للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة

وتلقت السيدات بالبحيرة تدريبًا متخصصًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، شمل أسس التخطيط الغذائي، وإعداد وتجهيز الأطعمة للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، بالإضافة إلى حساب الكميات الاقتصادية للمكونات، والالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء، إلى جانب التخطيط والإدارة الفعالة للقوى العاملة داخل المطبخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.